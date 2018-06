Daniela Mercury casou-se em Roma com o publicitário Marco Scabia numa cerimônia que teve cobertura exclusiva da ‘Contigo!’ e bênção via internet da Mãe Carmen do Gantois, ao vivo de Salvador.

“Aí tem!” – teria comentado a respeito a colega americana Camille Paglia, que passou o último carnaval com a cantora na Bahia.