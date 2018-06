Eu odeio meu querido carro!

Tá na moda em São Paulo apostar corrida com automóvel! Afora o já tradicional ‘Desafio Intermodal’, que submete o motorista engarrafado à possibilidade do vexame de ser ultrapassado até por skate, patins e cadeira de rodas, o carro foi confrontado outras duas vezes nesta semana: perdeu para a lancha e empatou com a carruagem!

Falta ainda comparar a velocidade do trânsito com a de um carrinho de bebê ou a de um bêbado voltando a pé da balada, mas é certo que, quando enfim desmoralizarem por completo o automóvel, o governo vai prorrogar o IPI zero pra que ninguém fique parado por aí numa lata velha.

O ser humano faz o que pode para ridicularizar a civilização! Agora mesmo, solta fogos anunciando que SP vai ganhar 10,2 mil vagas de estacionamento em seis novos shoppings, e convoca a população para celebrar amanhã o Dia Mundial Sem Carro.

O homem moderno tem esta necessidade de mostrar que está consciente das bobagens que faz, daí a quantidade de eventos para desdenhar a compulsão automotiva da raça.

Se tudo correr como Geraldo Alckmin espera, SP promoverá em 2015 o 1º desafio entre um carro e um bateau mouche na Marginal Tietê!