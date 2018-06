Existe suborno do bem?

O que o mundo do futebol chama de “mala branca” não chega a ser tão grave quanto aquela corrupção em que o subornado ganha para não cumprir com suas obrigações no trabalho.

Não é, por exemplo, como pagar ao guarda para escapar de multa por excesso de velocidade.

A “mala branca” é justo o contrário: uma grana que alguém recebe por fora do salário para exercer seu ofício com aplicação e dignidade.

Pensando bem, não seria de todo mal vigorasse esquema semelhante no Congresso, né não?