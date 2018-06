O Sindicato dos Humoristas está apurando denúncia atribuída pela turma do ‘Zorra Total’ ao pessoal do ‘CQC’ – e vice-versa – contra seu associado de maior visibilidade no momento: o onipresente Fábio Porchat teria, segundo a tal delação genérica da categoria, dois irmãos gêmeos revezando-se com ele na atividade profissional.

Nada a ver! Ainda que fossem trigêmeos idênticos, haveria sempre no meio – ô, raça! – um gaiato invejoso achando que três não dariam conta da agenda de trabalho de Fábio Porchat.

Ator, roteirista, garoto-propaganda, comediante stand up, apresentador, empreendedor do humor na internet e colunista do Estadão, talentoso em tudo que faz, o cara é incansável: foi o maior sucesso da Bienal do Livro no domingo e à noite, no ‘Fantástico’, estreou no ‘Medida Certa’ dizendo que ainda encontra tempo para fazer lipoaspiração.

Parece incrível, mas daí a inventar essa história dos trigêmeos, francamente, viu! Fábio Porchat é um só – e não se fala mais nisso, ok?!