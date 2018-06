Família Justus

‘Aprendiz Celebridades’, a nova empreitada comandada por Roberto Justus na Record, é um raro reality show família da TV brasileira. Entre os 15 “famosos” que disputam prêmio de R$ 1 milhão estão o sobrinho do Stepan Nercesian, o cunhado da Sandy, o filho da Marília Gabriela, a mãe do Luciano Zsafir, a irmã da Letícia Birkheuer e – nenhuma família é perfeita! – a ex-mulher do Carlos Alberto de Nóbrega.

Se bem que, na condição de ex-patroa, Andrea Nóbrega pode ter sido selecionada pela produção do programa para integrar o hall das celebridades separadas da fama pela ação do tempo, aí incluídos o ex-piloto Raul Boesel, a ex-miss Priscila Machado, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, o ex-cantor Nahim (ex-Baby Face) e, last but not least, o ex-Joelho de Porco Kid Vinil.

A vida não está fácil para ninguém, que o diga a ex-musa Alexia Deschamps, a primeira a tomar um passa-fora em público de Roberto Justus. Não tem R$ 1 milhão que pague o mico, tadinha!