Fatos irrelevantes que marcaram 2013 (2)

• Tem beagle que até agora não entendeu o que faziam Nicole Puzzi e Luisa Mell naquela operação de resgate em laboratório de São Roque;

• Cláudia Raia e Edson Celulari por pouco não reatam o relacionamento comemorando juntos o fim do namoro do filho Enzo com a ex-panicat Nicole Bahls;

• A Fifa deu “un coup de pied aux fesses” nas caxirolas do Carlinhos Brown;

• O nu frontal da atriz Nanda Costa rivalizou nas redes sociais com o do goleiro Diego Cavalieri;

• O papa Francisco foi o terceiro Sumo Pontífice na plateia da cantora Fafá de Belém;

• Gerou uma ponta de ciúmes na base aliada do governo ouvir a presidente Dilma dizer que tem “muito respeito” pelo ET de Varginha;

• Ronaldinho Gaúcho deu um jeito nos dentes;

• Félix, a bicha má da novela das 9, introduziu a figura do supervilão gay na teledramaturgia brasileira;

• Ninguém viu a presidente Dilma circulando na garupa de uma moto em Brasília;

• Pesquisadores holandeses gastaram R$ 760 mil para obter o primeiro hambúrguer feito a partir de células-tronco de uma vaca;

• Eduardo Suplicy cantou Bob Dylan pra boi dormir na Festa do Peão Boiadeiro de Barretos;

• O deputado federal Jorge de Oliveira, o Zoinho, reconheceu no ‘Fantástico’ que não é “100% honesto”;

• Sabe Deus o que a seleção brasileira de basquete andou fumando no vestiário para conseguir perder até da Jamaica na Copa América;

• O SUS fez as primeiras cirurgias de próstata em mulheres e cesarianas em homens;

• O Brasil promoveu seu primeiro recall de absorvente higiênico interno;

• Cientistas da Universidade de Oxford concluíram que mulher de bumbum grande e cintura fina é mais inteligente que a média;

• José Dirceu mandou coroa de flores para o velório da atriz Norma Bengell;

• Milton Nascimento estreou como garoto-propaganda da Danette;

• Uma coisa não ficou clara na saída de Roberto Carlos do grupo Procure Saber: ele levou o Erasmo junto?

• Mike Tyson confessou em sua autobiografia que usava um pênis falso para burlar o exame antidoping;

• Yasser Arafat juntou-se a Tim Maia e a Pablo Neruda no hall de celebridades que foram recentemente exumadas à toa;

• O desempenho do PIB brasileiro no terceiro trimestre foi mal avaliado até no aplicativo Lulu;

• A polícia da Islândia matou um cidadão pela primeira vez em sua história;

• Daniela Mercury beijou muito!

• Fernanda Lima virou padrão Fifa de mulher brasileira;

• Nem Dilma Rousseff, nem Angela Merkel! Barack Obama andou espionando a primeira-ministra da Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt;

• O Congresso brasileiro não mandou comitiva parlamentar ao funeral de Ronald Biggs;

• Renan Calheiros passou dos limites!