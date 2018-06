Carlos Lupi nega de pés juntos, o que só reforça suspeitas da oposição de que o ministro do Trabalho teria vazado a notícia de que o Ministério da Cultura vai subsidiar tradução de livro de Chico Buarque.

Quem mais teria motivos para tentar botar a ministra Ana Hollanda, irmã do escritor, na berlinda do noticiário de escândalos no governo?