Com novas frentes de obras públicas anunciadas para este fim de semana no Rio – vão fechar a Av. Brasil –, as autoridades municipais de trânsito preveem dificuldades nas estradas para o carioca que sair de viagem no feriadão.

Pelos cálculos oficiais, quem não conseguir regressar à cidade antes da Copa terá boas condições de tráfego para voltar pra casa a tempo dos Jogos Olímpicos.