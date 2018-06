Amigos de Aécio Neves estão preocupados com 2008.

Temem que, logo no início do ano, o governador cometa uma loucura qualquer no leilão do vestido usado por Natália Guimarães no concurso Miss Universo.

O valor estimado para doação ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida é de US$ 30 mil.