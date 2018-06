FHC paz e humor

O contraste entre a irritação galopante de José Serra e o bom humor crescente de FHC – parece que uma coisa é efeito colateral da outra – brilhou intensamente durante a festa suprapartidária no Senado pelos 80 anos do ex-presidente. Aparteando a troca de mimos entre o aniversariante e a presidente Dilma – rasgação de seda mediada por Fernanda Montenegro -, o ex-governador saiu dando botinada nos adversários para sublinhar os elogios ao aliado.

Ele próprio, no final, se deu conta do constrangimento ao redor: “Eu não estava mal humorado não, né?” – buscou o consolo de bajuladores de mesma plumagem. “Nãaaaooo!!!”

Não conseguiu estragar a confraternização nem o estado de graça do homenageado, mas a quinta-feira ainda lhe reservava revés mais doloroso: ao abrir o computador naquela noite, descobriu que seu Twitter fora hackeado por gente de seu próprio partido. Quem mais postaria em nome do Serra a mensagem “Parabéns ao meu amigo Fernando Henrique Cardoso”? Parece coisa do próprio FHC, né não? Hacker nenhum tem esse humor todo!