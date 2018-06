Fica, Luana!

Luana Piovani jogou a toalha! Fechou sua conta no Twitter assustada com a crescente dimensão dos barracos que curtia protagonizar na rede social. Aos 300 mil seguidores, alegou não ter maturidade para usar o troço: “Desculpa aí!”

Acostumada a dizer o que quer e ouvir um monte de volta, a atriz aprendeu dia desses que uma coisa é cutucar a Nicole Bahls com vara curta, outra é esculachar o corintiano em geral.

O torcedor que se ofendeu ao ser por ela chamado de “imundo” após a eliminação na Libertadores não estava mais nem aí para isso depois da conquista do Paulistão, mas no domingo a loura já havia decidido cair fora do Twitter.

Imagina, se a moda pega, o mundo dos microblogs sem provocações, leviandades, disparates, devaneios… Já pensou que chatice? Iam sobrar os tweets do Luciano Huck, do Eike Batista, do Luan Santana, do José Serra, quem mais tem maturidade no Brasil?

Não à toa, surgem aqui e ali na web pedidos para que Luana Piovani reconsidere sua despedida. Fica, garota!