Fiel de saia justa

A campanha “joga mais Ronaldo”, sugerida pelo próprio Fenômeno em seu Twitter, põe a torcida do Corinthians numa situação embaraçosa. Em sã consciência, convenhamos, ninguém desse bando de loucos deseja a volta do camisa 9 no estado em que se encontra ao time que disputa a liderança do Brasileirão.

Ainda que não lhe doesse o danado do púbis e seu corpo não reclamasse por merecidas “férias eternas”, vamos combinar que com aquele barrigão, não dá! É constrangedor para a imprensa tocar com frequência no assunto, cuja bola é quase sempre levantada pela fantasia de que ele vai voltar a jogar no domingo que vem. Não vai, mas todos no clube fingem acreditar na possibilidade!

A torcida também disfarça bem! A falsa expectativa com o retorno do Fenômeno já virou rotina na vida de todo corintiano a ele grato pelos bons serviços prestados no ano passado. Não custa nada para quem anda feliz da vida com o time em campo.

Mas aposto como, a esta altura do campeonato, nem o Washington Olivetto – que já fez coisas piores em publicidade – toparia assinar a campanha “joga mais Ronaldo”! Vai que ele se empolgue e resolva agradar a Fiel já no próximo domingo. Ninguém deseja isso para um ídolo!