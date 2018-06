Figurinhas duplicatas

O Brasil tem neste momento, salvo engano, 39 ministérios e 41 ministros, sendo dois da Fazenda e dois do Planejamento. Claro que é uma situação transitória enquanto Guido Mantega e Miriam Belchior passam seus abacaxis para Joaquim Levy e Nelson Barbosa, respectivamente, mas quem sabe não nasce daí uma nova moeda de troca do governo com sua base aliada no Congresso: se cada pasta tiver dois titulares no segundo mandato da presidente Dilma, o Palácio do Planalto ganharia 39 vagas extras no primeiro escalão – Guido e Miriam não ficam nem que a vaca tussa – para negociar com o PMDB.

Cá pra nós, dobrariam as chances de haver pelo menos um ministro que trabalhe pra valer em cada ministério, o que traria em benefícios para o País muito mais que se perderia com as despesas dos ministros da pá virada. Melhor satisfazer os que querem comer o Brasil pelas beiradas do que deixa-los roer até o osso. Com 78 ministros empossados, não é possível que nem a metade preste, caramba!