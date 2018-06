Entreouvido dia desses nos corredores da Câmara dos Deputados durante bate-boca envolvendo parlamentares governistas e de oposição sobre o imbróglio da refinaria de Pasadena: “Put option é você!”

O mal-entendido em torno da cláusula que obrigou a Petrobrás a abaixar as calças para a sócia belga no negócio do Texas prova, de certa forma, que esta não é uma discussão movida unicamente por interesses políticos em ano eleitoral. A ignorância também é, no caso, determinante na gritaria!

Não raro, quem assiste aos embates nas comissões de fiscalização do Congresso dá razão aos governistas ante os argumentos da oposição – e vice-versa! No fundo, no fundo, são todos filhos da ‘put option’!