De Daniela Thomas, tentando explicar à imprensa alemã o conceito do megapavilhão brasileiro que projetou com o arquiteto Felipe Tassara para a Feira do Livro de Frankfurt:

“Queríamos apresentar as energias criativas que se expressam em uma mistura de influências que mudam permanentemente!”

Não Precisou nem da ajuda de intérprete para ser entendida pelo repórter do ‘Süddeutsche Zeitung’.