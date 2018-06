“A galinha entra só com o ovo no omelete de bacon. O porco também faz sua parte!”

Parece pérola pinçada do repertório de auto-ajuda do Dunga, mas – acredite! – tal filosofia foi transcrita da preleção de Mano Menezes antes do amistoso contra os EUA.

Isso quer dizer o seguinte:

O novo técnico está com crédito para falar as besteiras que quiser!