Não faço ideia do que pensa o leitor sobre redução do ‘carry’, proteção do ‘hedge’ e composição de fluxos cambiais, me interessa saber o seguinte:

1% de IOF sobre a diferença entre a posição vendida e a posição comprada foi bom pra você?

A olho nu não parece, mas Guido Mantega está, por ora, satisfeito – eis o que no momento importa!

Relaxa, vai!