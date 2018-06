Metade dos cariocas que ajudaram a eleger Romário senador está pedindo anulação do voto ao TRE-RJ. A outra metade defende o impeachment do Baixinho depois que ele apoiou a volta à cena pública de uma das figuras mais lamentáveis do mundo do futebol.

Com o aval do ex-jogador registrado em vídeo, Eurico Miranda é de novo presidente do Vasco. A grande decepção não é só do torcedor do clube: atinge eleitor carioca de todas as raças – rubro-negra, tricolor ou alvinegra –, gente que lhe deu 4,6 milhões de votos, não imaginava que para isso!

César Maia talvez lhe tomasse a vaga no Senado se tivesse alertado em campanha para a possibilidade de aliança iminente do ‘Peixe’ com o tubarão cruz-maltino ato contínuo às eleições para o Congresso.

Como bem disse o filósofo Antero Greco, apoiar o retorno de Eurico Miranda é o mesmo que sentir saudades da ditadura, até pela truculência que o cartola e o golpe de 1964 evocam. Enfim, fora Romário!