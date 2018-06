Há muito tempo, talvez desde o advento do Galvão Bueno, a TV Globo não inventava nada tão chato em transmissões esportivas:

Será que a tal promoção do João Sorrisão, que premia com um boneco inflável o jogador que comemorar gol movimentando-se feito joão-bobo, vai durar até o fim do Brasileirão?

Não à toa, ganha força na internet o bordão ‘Cala boca, Sorrisão!’

Particularmente, eu prefiro o Galvão!