François Maduro!

Não é de hoje que o socialismo não precisa de inimigos para perder seguidores, mas fogo amigo do calibre da dupla François Hollande e Nicolás Maduro, francamente, nem no auge da guerra fria a esquerda internacional esteve tão ameaçada. Calcula-se nas entrelinhas do noticiário que o presidente francês tenha superado momentaneamente o colega venezuelano no ranking dos socialistas que mais contribuem para a esculhambação do socialismo!

O avanço avassalador dos conservadores nas eleições municipais na França é mais uma façanha da impopularidade de Hollande. Para protestar contra seu governo, o presidente levou às urnas no fim de semana multidão maior que a reunida na última grande manifestação de rua anti-Maduro na Venezuela.

Os dois estão empatados em matéria de credibilidade (0 x 0)! A diferença básica entre Hollande e Maduro é que um estudou na Sorbonne e o outro foi motorista de ônibus em Caracas, mas quem liga pra isso no socialismo, né não?