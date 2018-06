A exemplo do que aconteceu com o Disque-Dentuço, movimento da Raça Rubro-Negra que botou Ronaldinho Gaúcho na linha, a torcida organizada do Fluminense lançou o Fredisque-Denúncia, serviço aberto à deduragem de quem encontrar o centroavante tricolor nas noites cariocas.

O jogador está, por ora, se sentindo perseguido, mas isso passa!