Pela recepção calorosa que teve dia desses no Rio, o refugiado italiano Cesare Battisti ficou com a impressão de que, se voltar a morar na Cidade Maravilhosa, onde viveu há 5 anos na clandestinidade, tem tudo para ocupar o vazio que Ronald Biggs deixou no mundo mix das celebridades cariocas.

Na virada dos anos 1980/90, o lendário assaltante inglês fez história em Copacabana como dono da boate Crepúsculo de Cubatão.