Galo pra lá de Marrakech!

A derrota de 4 a 1 diante do maior rival, o Cruzeiro, não doeu nada! A alegria da torcida do Atlético Mineiro ainda por conta da conquista da Libertadores tem dado a Belo Horizonte um certo clima de Jornada Mundial da Juventude. A diferença é que a mineirada bebe feito gambá pra animar a festa, que não tem data para acabar.

Tem atleticano nos bares da Savassi que aproveitou a estada do papa no Brasil para prometer parar de beber quando voltar do Marrocos com o título de campeão do Mundial de Clubes, o mesmo que o Corinthians foi buscar ano passado no Japão.

A invasão da torcida do Galo a Marrakech em dezembro promete ser um trem rumo a um choque cultural sem precedentes: parte da “capital mundial dos botecos” com destino a um lugar onde bebida alcoólica é restrita, rara, cara e de consumo em público associado ao crime.

O torcedor mineiro deve ser prevenido ao fazer as malas, ou seja, o país mulçumano mais ocidental no planeta não perde por esperar!