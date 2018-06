A indústria da pirataria foi cooptada pelo marketing político:

Tem camelô por aí vendendo DVD com a capa do filme Tropa de Elite 2 e conteúdo das gravações da propaganda política de Dilma Rousseff no Horário Eleitoral Gratuito.

O PT desconfia que tenha tucano metido nisso.

Cá pra nós, faz sentido!