O brasileiro acha que ninguém tem nada a ver com a opção sexual do outro, desde que o dito cujo não saia do armário – nem seja arrancado de lá – para tratar a questão com a naturalidade com que a cantora Marina Lima revelou sua primeira transa, aos 17 anos, com Gal Costa.

Desde então, a pobrezinha só apanha.

Dá próxima vez, melhor ela dizer que perdeu a virgindade com o Tony Tornado.