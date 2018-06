Hoje é dia de bode!

A quarta-feira é praticamente de cinzas hoje no Rio e em São Paulo: as duas maiores cidades do País tentam voltar à rotina de trabalho logo ao amanhecer deste primeiro dia útil em quase uma semana de folga geral.

Não vai ser fácil acordar a população!

O superferiadão da Proclamação da República engatado no Dia da Consciência Negra foi praticamente um Carnaval na Bahia para cariocas e paulistas – ô, raças!

O bode dessa gente para sair da cama nesta quarta de cinzas fora de época chega a ser acintoso com a situação, por exemplo, dos portugueses que foram às ruas recentemente protestar contra o cancelamento de quatro feriados nacionais em virtude da crise do euro.

Cá pra nós, não há nada menos austero hoje em dia no mundo do que o calendário 2012 de feriadões no Brasil, prejuízo que a indústria estima em R$ 44,9 bilhões.

São tantos os fins de semana prolongados este ano em todo o País que muitos brasileiros, sem saber mais o que fazer com tanto tempo livre, acabam fazendo besteira.

Tem gente por aí que só não vai se queixar dos feriadões de Natal e Réveillon para não parecer que está reclamando de barriga cheia. Literalmente, inclusive!