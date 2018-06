Hoje não tem arrastão!

A boa notícia no Rio é o mau tempo no fim de semana! A frente fria que chega ao balneário é garantia de que não haverá arrastão na praia por falta de público. O pânico nas areias fez sua pré-estreia de verão no feriado de Zumbi, mas aquilo foi só um trailer da guerra prevista por um lugar ao Sol na temporada.

A chuva esperada para hoje e amanhã deve adiar a estreia do Batalhão de Choque com o apoio do Core no patrulhamento da orla, do Leme ao Leblon. O reforço no policiamento foi anunciado para tranquilizar os banhistas, como se fosse possível repousar a cabeça num montinho de areia sabendo que a qualquer momento pode passar uma botina a um palmo do seu nariz, atrás de uma correria qualquer.

Não ficou claro se vão poder usar spray de pimenta e gás lacrimogênio, como é costume das forças de elite, mas também não custa nada ao carioca levar uma garrafinha de vinagre junto com o protetor solar quando for dar um mergulho depois que a chuva passar.