Que fique bem claro o seguinte:

O anunciado fim do programa da Turma do Casseta & Planeta, no ar desde 1992, não tem nada a ver com a ação policial no Rio.

O próprio Hélio de La Peña não é parado numa blitz desde segunda-feira.

Acabou porque os rapazes têm mais o que fazer na TV Globo.

A má notícia é que o ‘Zorra Total’ continua na grade da emissora.