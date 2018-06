Amigos de José Dirceu andam mais preocupados que de costume.

O ex-ministro está convocando a estudantada a sair às ruas para defende-lo durante “a batalha final” do julgamento do mensalão no STF.

Periga reunir menos gente que a caminhada de “todas as minorias perseguidas pelo governo iraniano” convocada pelo babalaô Ivanir dos Santos para o próximo domingo em Ipanema.