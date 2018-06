Parecia mentira que alguma coisa muito estranha ainda pudesse acontecer na carreira de Adriano, mas eis que na quarta-feira – logo na estreia do Imperador como titular do Atlético Paranaense – seu time, que só não podia ser derrotado por uma diferença de três ou mais gols para ir à decisão do campeonato estadual, perdeu de 4 a 1 para o Londrina.

Tem neguinho chapado até agora nas lajes da Vila Cruzeiro sem conseguir entender o que aconteceu!