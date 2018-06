Chitãozinho e Xororó teriam chegado a pensar seriamente na possibilidade de anunciar uma separação artística já no próximo show da dupla.

Não seriam, decerto, os únicos sertanejos de prestígio a sentir uma pontinha de inveja da volta triunfal de Zezé Di Camargo e Luciano, sem que os dois filhos de Francisco tenham ido a lugar nenhum, exceto Curitiba.

A despeito da turma que vê maldade em tudo hoje em dia no Brasil, as evidências de marketing involuntário são, nesse caso, flagrantes até para quem não é goiano.

Ou, no caminho entre o CTI e o programa do Jô, Luciano teria inventado algo mais lúdico que “retenção urinária” para justificar o diurético que misturou com uísque, Rivotril e revertério.

O melhor que eles fizeram, depois de beicinho nos bastidores, foram as pazes na televisão. Antes que a tal “briga de irmãos” ficasse absolutamente desinteressante – como, de fato, aparenta ser – e prejudicial à turnê que cumprem até o final do ano.

Aposto que, amanhã e depois, eles farão os shows mais concorridos da carreira da dupla no Rio, daí essa inveja do Zezé no mundo sertanejo. Só ele tem um irmão como Luciano – e vice-versa. Sortudos!