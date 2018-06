Inverno baiano pode derrotar alemães!

Se contar lá em Berlim ninguém acredita, mas, assim que retornar à Bahia após o jogo deste sábado contra Gana em Fortaleza, a seleção da Alemanha vai celebrar em trajes de banho a chegada do inverno a Santa Cruz de Cabrália. O próprio Tibúrcio, professor de Lepo Lepo do goleiro Neuer e do meia Schweinsteiger, estaria produzindo um luau de boas-vindas à estação e à seleção na praia em frente à concentração de Thomas Müller, Özil & Cia.

Vai ter fogueira motivacional, roda de capoeira, coreografias indígenas, show de axé, acarajé, mergulho no mar, enfim, tudo aquilo que embala do inverno baiano. Os alemães estão absolutamente encantados com a atmosfera local. Alguns, como o veterano Klose, pensam seriamente em depois da Copa pendurar as chuteiras num coqueiro qualquer e abrir uma pousada na região.

Ter que voltar a Berlim para comemorar o título talvez explique uma derrota inesperada desta turma na fase do mata-mata. Vamos torcer! Vai Bahia!