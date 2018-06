Trancados no gabinete para assistir ao julgamento do mensalão, o deputado João Paulo Cunha e um de seus assessores políticos mais próximos não resistiram.

Dormiram juntos logo no início da leitura do voto de Teori Zavascki sobre o acolhimento dos embargos infringentes no julgamento do mensalão.

Não à toa, o apelido do ministro na hora do recreio do STF é ‘Boa Noite, Cinderela’!