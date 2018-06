Já fez sua sabatina hoje?

É sempre assim: quando menos se espera, ressuscitam o fantasma da grande depressão que infernizou os anos 30, mas desta vez a crise global perdeu inteiramente o timing do fim do mundo. Deixasse chegar 2009, faria coincidir a volta ao pior pesadelo econômico de todos os tempos com o calendário de eventos comemorativos dos 80 anos do crash da bolsa de valores de Nova York. Ou seja, o sistema financeiro norte-americano estragou a festa, quebrou antes da hora o quinto maior banco de investimento do país, mas talvez tenha evitado dano maior a uma data que injustamente só é lembrada ao primeiro sinal de catástrofe financeira planetária. Afinal, 1929 foi também um tempo cheio de boas novidades. Qual dessas NÃO surgiu no ano que não acabou:

a) tira de estréia de Tarzan

b) primeira entrega do Oscar

b) experiência inaugural da televisão colorida

c) nascimento de Tônia Carrero

