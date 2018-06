O carioca não sabe de fica orgulhoso ou morre de vergonha: depois do samba e da bossa nova, as autoridades do Rio de Janeiro decidiram decretar o tombamento da…

a) careca do Romário

b) torcida do Flamengo

c) timidez de Paulinho da Viola

d) faleva da Rocinha

Esta e outras questões irrelevantes do noticiário estão na ‘Sabatina do Tutty’.

Entre aqui!