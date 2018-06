Barack Obama amargou a solidão do convívio com seu antecessor George W. Bush no Air Force One que levou o presidente aos funerais de Nelson Mandela.

Bill Clinton e Jimmy Carter chegaram à África do Sul em aviões distintos.

Isso quer dizer o seguinte:

Os americanos usaram três aeronaves diferentes e ainda perderam de 4 a 3 para o Brasil em número de ex-presidentes na missa fúnebre no Soccer City de Soweto.

Essas coisas a oposição não vê – ô, raça!