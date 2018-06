A exemplo do que acaba de fazer com o personagem Jason, do filme Sexta-Feira 13, escolhido para símbolo da reação do São Paulo no Brasileirão, o clube já cogita lançar camisa oficial com o nome de outra lenda do cinema, caso o time chegue ao título:

‘Priscilla, a Rainha do Deserto’, convenhamos, tem muito mais a ver com o clima da festa do tricolor.