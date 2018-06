Joe Jackson vem para ficar!

Um ano e quatro meses após sua morte, Michael Jackson não encontra sossego no noticiário. A família, os fãs, o showbiz e os advogados não lhe dão descanso. Além da suposta música inédita que vazou dia desses na internet, seus filhos deram entrevista a Oprah Winfrey na última segunda-feira, o Cirque du Soleil anunciou homenagem para 2011, Thriller está sendo transformado em filme 3D, ações na Justiça disputam a herança do artista…

Nem toda notícia a seu respeito é ruim, mas o pior está por vir: o pai do cantor, o lendário Joe Jackson, confirmou esta semana sua chegada ao Brasil até o final do mês. Vem, oficialmente, divulgar o livro “O que realmente aconteceu com Michael Jackson”, best-seller que sustenta o velho, mas tá na cara que a família Jackson jamais será a mesma depois dessa viagem.

Pela primeira vez na vida, Joe Jackson vai se sentir em casa, entre amigos. Se um dia abrir mão da fama de pai espertalhão nos EUA, terá sempre papel para ele no cinema brasileiro como chefe de torcida organizada, despachante, promotor de baile funk, motorista de táxi pirata, camelô, cambista, flanelinha, carcereiro, bicheiro, chefe de milícia, cabo eleitoral… Algo me diz que Joe vem pra ficar!