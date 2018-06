Lady Kate para inglês ver

Ainda bem que não tem Zorra Total na TV do Reino Unido! Imagina o constrangimento na hora do anúncio oficial do casamento do príncipe William com ninguém mais, ninguém menos que Lady Kate. Kate Middleton, a plebeia que sucede Lady Di na família real britânica, vai virar xará da personagem de maior sucesso do programa humorístico da Globo: uma loura-burra de programa, cujo casamento com um senador mudou sua vida em quase tudo: “Só me falta-me (sic) o glamour!” – lamenta o bordão de Lady Kate.

Exageros de caricatura à parte, a personagem da TV é uma versão brasileira do conto de fadas da escolhida de William. A Lady Kate inglesa está longe de ser a super plebeia criada por Maurício Sherman, mas seu début na nobreza não escapará, decerto, ao humor britânico. Espera só!

O tempo cômico lá praquelas bandas é diferente. Os ingleses, pra começar, se divertem com o casamento nas casas de apostas de Londres, tentando adivinhar, por exemplo, qual a cor do vestido horroroso que Camilla Parker Bowles vai usar na cerimônia de núpcias de seu enteado. É o prazer deles, ué!