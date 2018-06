Que diabos Fernando Gabeira quis dizer com “O Uruguai pode virar para o Mercosul o que Las Vegas é para os EUA”?

A comunidade gay sul-americana, que andava toda feliz com a aprovação pelo Congresso uruguaio da lei que regula a união civil de pessoas do mesmo sexo, ficou na maior dúvida se o deputado brasileiro estava comemorando ou fazendo uma advertência sobre as conseqüências da medida.