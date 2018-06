Levanta defunto

Mano Menezes acordou ontem do amistoso com a China sem aquela sensação desagradável de que foi vaiado a noite inteira. Pulou da cama pela primeira vez sem medo de cair após sei lá quantos pesadelos com a seleção. Parecia-lhe um sonho sobreviver a mais este 11 de setembro! “Me belisca, me belisca!” – pediu ao doutor Runco no café da manhã.

Mal comparando o bem-estar do técnico ao prazer de alguém que desperta revigorado pela luxúria de longa crise de inapetência sexual, bobagem tentar aqui desqualificar os 8 a 0 de véspera apontando a falta de intimidade da convidada com o esporte praticado.

O futebol nunca foi um negócio da China, mas isso, pelo visto, só tira o entusiasmo do torcedor que não teve oportunidade de também meter seu golzinho em Recife.

Pode ter sido monótono pra você assistir, mas parece que foi bom pacas pro Mano, pro Neymar, pro Hulk, pro Oscar, pro Lucas, pro Ramires…

A tal “raiva gostosa” que, diz o técnico, todos levaram a campo para retribuir o carinho dos pernambucanos foi plenamente saciada.

Resta agora torcer para que ninguém vire pro lado e durma quando chegar a vez de pegar a Argentina.