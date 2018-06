Com a absolvição unânime de Emerson Sheik no tribunal que o julgou por definir a CBF como “uma vergonha”, a Justiça Desportiva cria jurisprudência ao direito de todo jogador de futebol procurar câmeras de TV à beira do campo para dirigir ofensas à entidade.

Só não vale, evidentemente, chama-la de macaca!