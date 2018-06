José Serra aproveitou a convenção do PSDB para perguntar a Aécio Neves qual o segredo dele com as misses.

Sabe Deus o que o governador de Minas disse ao colega de São Paulo para deixá-lo tão animado na foto de Dida Sampaio/AE.

Serra não sorria desse jeito desde a derrota de Alckmin nas urnas.