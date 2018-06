Paraty teme pela integridade das pedras que calçam as ruas de seu Centro Histórico, caso Lygia Fagundes Telles cruze com Maitê Proença entre as tendas da Flip.

A escritora, que acusa a atriz de ter roubado de um de seus livros o título ‘As Meninas’ para uma peça de teatro, ameaça partir para as vias de fato.