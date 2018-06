O promotor Roberto Porto é, desde já, sério concorrente ao mico do ano.

Fez pose no ‘Jornal nacional’ para revelar suspeitas de que os quadros de Picasso e Portinari roubados no MASP teriam tomado o destino do Leste europeu e, três minutos depois, Sandra Annenberg anunciou que os quadros foram encontrados pela polícia na zona Leste de São Paulo.

Acertou a direção, mas errou feio na distância.