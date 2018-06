Loucos da vida!

Nessas horas é que a gente vê como nem todo louco é igual! Tem um bando de supersticiosos resignados com o que chamam de “maldição do Itaquerão” para explicar a eliminação do Corinthians no Paulistão dias após o primeiro treino do Timão em seu novo estádio, mas há também um bando de inconformados articulando nas redes sociais o movimento ‘Não vai ter quartas de final’, nos mesmos moldes do ‘Não vai ter Copa’.

Enfim, tem louco pra tudo, talvez até para concordar com Mano Menezes, que culpou o corpo mole dos jogadores do São Paulo no Morumbi pelo tombo corintiano em Penápolis. O técnico ficou de recorrer a instâncias superiores: “Nós vamos esperar os deuses do futebol e ver o que eles vão fazer.”

Há quem torça para que a providência divina se inspire no exemplo do Flamengo, que já conquistou dois títulos – a Copa do Brasil e a Taça Guanabara – depois que Mano deixou a Gávea há seis meses por influência, acreditam os rubro-negros, dos deuses do futebol.