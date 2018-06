Só pra fechar a tampa:

Nada me emocionou mais nos últimos dias – acredite! – que as manifestações de carinho de desconhecidos no velório eletrônico em que este blog se transformou por motivo de força maior.

Devo mais essa à Dona Lenira:

Achei um assunto que dá o que falar sem que ninguém xingue a mãe de ninguém.

Era tudo que eu precisava naquele momento.

Obrigado, sinceramente, a todos.

Toca o barco!