Sem querer aqui entrar no mérito da culpabilidade de Duda Mendonça na ação do mensalão, a defesa do publicitário no STF proferida pelo advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, estava muito mais interessante de se assistir agora à tarde na TV do que o jogo da seleção.

Resultado:

Perdi os dois gols do Pato na vitória de 3 a 0 sobre a Suécia!