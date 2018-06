Demitido pela terceira vez em 1 ano de maus resultados no Vasco, no São Paulo e agora no Atlético Mineiro, o técnico Paulo Autuori é a prova viva de que Vanderlei Luxemburgo só não está trabalhando porque não quer.

Tem emprego bom no mercado até para quem vem de um fracasso atrás do outro.

Luxemburgo completa agora no início de maio seis meses sem derrotas, à toa na vida!