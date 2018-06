A exemplo do que fez na campanha de Celso Pitta nas eleições de 1996, Paulo Maluf deve voltar a empenhar sua palavra de honra na busca de votos, dessa vez comprometida com o candidato do PT à prefeitura de São Paulo:

“Se Fernando Haddad não for um bom prefeito, nunca mais votem no Lula!” – já teria pronto seu discurso de estreia no horário de propaganda do TRE na TV!

Afastado do noticiário político desde que seu nome passou a constar de reportagens sobre a lista de procurados pela Interpol, ‘Maluf vem aí!’ – como garante pichação nova nos muros de SP – para salvar a sucessão de Gilberto Kassab da mais entediante das disputas entre petistas e tucanos pela hegemonia no poder do executivo municipal na capital do Estado.

Além de diversão garantida, o desconforto que o ex-prefeito provoca com tanto gosto em suas novas amigas de infância Luiza Erundina e Marta Suplicy promete proporcionar momentos mais acalorados do que qualquer debate decisivo entre Fernando Haddad e José Serra.

Não à toa, os dois candidatos disputaram palmo a palmo até a semana passada o apoio de Maluf, ainda que ninguém saiba muito bem quem, afinal, vai se beneficiar com isso!

Façam suas apostas!